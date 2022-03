Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt nach Ukraine-Gesprächen im Plus

Neue Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine stimmen die Anleger positiv. Zu den Favoriten gehören Nielsen Holdings und Fluggesellschaften.

Die Wall Street ist wieder auf den Erholungskurs eingeschwenkt. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York In der Hoffnung auf Ergebnisse bei den Verhandlungen um eine Waffenruhe in der Ukraine decken sich Anleger mit US-Aktien ein. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag ein Prozent höher auf 35.294 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 14.619 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4631 Punkte zu.

Den Unterhändlern zufolge hat die Ukraine Russland im Austausch für Sicherheitsgarantien Neutralität angeboten. Russlands Chef-Verhandler Wladimir Medinski bezeichnete das Treffen als konstruktiv. Das russische Verteidigungsministerium kündigte zudem an, die militärischen Aktivitäten rund um Kiew und Tschernihiw zu reduzieren, um einen Rahmen für die Gespräche zu bilden. Dies schüre Hoffnungen, dass die beiden Kriegsparteien bald zu einer Einigung kämen, sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA.

Dies dämpfte die Ängste vor Ausfällen russischer Energielieferungen. Dadurch fiel der Preis für die US-Rohölsorte WTI um knapp ein Prozent auf 104,99 Dollar je Barrel (159 Liter). Bei einem Ende der Kampfhandlungen sinke die Wahrscheinlichkeit weiterer Sanktionen gegen Russland, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Aus „sicheren Häfen" zogen sich Investoren ebenfalls zurück. Gold verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1919 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Der Terminkontrakt für zehnjährige US-Staatsanleihen (T-Note-Future) hat am Dienstag nach anfänglichen Kursverlusten zugelegt. Er stieg zuletzt um 0,45 Prozent auf 122,27 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel zugleich auf 2,40 Prozent, nachdem sie am Vortag mit 2,55 Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2019 gestiegen war.

Zudem überstieg am Anleihemarkt erstmals wieder seit 2019 die Rendite zweijähriger Bonds mit 2,48 Prozent die der zehnjährigen Bonds. Das verstärkt die Einschätzung am Markt, dass Zinsanhebungen durch die US-Notenbank womöglich eine Rezession verursachen könnten. Die Umkehrung des Rendite-Verhältnisses erfolgte, als die zweijährigen Renditen stiegen, während die zehnjährigen sanken und sich bei etwa 2,39 Prozent kreuzten. Dass kurzfristige Renditen höher sind als langfristige ist ein anormales Ereignis. Es signalisiert, dass ein hohes Niveau kurzfristiger Renditen nicht nachhaltig sein dürfte bei nachlassendem Wachstum. Die Umkehrung bei den zwei- bis zehnjährigen Anleihen ist die aktuellste innerhalb einer Reihe, die im Oktober begann, als die Renditen 20-jähriger Bonds die der 30-jährigen übertrafen. Blick auf die Einzelwerte Rüstungskonzerne: Lockheed Martin, Raytheon und Northrop Grumman geben bis zu 1,76 Prozent nach. Sie hatten wegen der geplanten Aufrüstung westlicher Staaten als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine Ende Februar kräftig zugelegt. Bird: Die Papiere von Bird legen 4,6 Prozent zu. Das Unternehmen erhielt den Angaben zufolge grünes Licht, um die Zahl seiner Roller in New York City zu verdoppeln. In der US-Hauptstadt Washington soll die Flotte um mehr als 20 Prozent aufgestockt werden. Nielsen Holdings: Die Aktien von Nielsen Holdings steigen um rund 20 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen der Übernahme durch ein Private-Equity-Konsortium für 28 US-Dollar pro Aktie zugestimmt. Der Deal hat einen Wert von 16 Milliarden US-Dollar, einschließlich übernommenen Schulden. Fedex: Nach fast 50 Jahren tritt Firmengründer Fred Smith als Chef des Paketzustellers zurück. Seinen Job übernimmt der bislang für das operative Geschäft verantwortliche Direktor Raj Subramaniam. Fedex-Aktien steigen um 3,7 Prozent und diejenigen des Rivalen UPS um 1,5 Prozent. Uber: Wie die „New York Times" berichtet, steht Uber kurz vor einer Vereinbarung mit einem Taxiunternehmen aus San Francisco, dessen Taxis auf ihrer Plattform aufzunehmen. Eine ähnliche Vereinbarung hatte Uber kürzlich in New York getroffen. Die Aktie legt um etwa 6,96 Prozent zu. Fluggesellschaften: Die Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine ermuntert Anleger zum Einstieg bei US-Fluggesellschaften. Die Aktien von American Airlines, Delta und United steigen um bis zu 4,9 Prozent. Die Titel waren zuvor wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine Ende Februar unter die Räder gekommen. Dave & Buster's: Die Aktie steigt um 14,9 Prozent. Im letzten Quartal hatte Dave & Buster`s sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis einen Fehlbetrag verzeichnet.