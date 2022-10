Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt überwiegend im Minus – die Meta-Aktie stürzt knapp 25 Prozent ab

Mut macht Investoren das überraschend starke US-Wachstum. Allerdings verliert die Börse den Glauben an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.

Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street

New York Schwache Quartalszahlen bei Schwergewichten aus der Tech-Branche haben die US-Börsen auch am Donnerstag belastet. Diesmal drückten die Ergebnisse der Facebook-Mutter Meta auf die Stimmung.

Der Nasdaq-Index gab weitere 1,6 Prozent auf 10.792 Zähler nach, nachdem er schon am Mittwoch in Folge von Gewinn-Rückgängen bei Microsoft und der Google-Mutter Alphabet im roten Bereich geschlossen hatte. Meta-Aktien selbst verloren am Donnerstag knapp ein Viertel an Wert und auch andere Branchen-Größen wie Amazon und Apple büßten ein. Der breit gefasste Index S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 3807 Punkte, der Dow Jones-Index der Standardwerte legte 0,6 Prozent zu.

