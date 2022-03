Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street schwächer – Telefonat Biden/Xi im Blick

Nach einer Drei-Tages-Rally legt die Wall Street eine Verschnaufspause ein. Dow Jones, S&P und Nasdaq starten im Minus.

Die US-Märkte reagieren weiterhin verunsichert. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Den US-Börsen geht nach einer gewinnreichen Woche die Luft aus. Schwindende Hoffnungen der Anleger auf eine Waffenruhe in der Ukraine und Inflationssorgen bremsten die Kurse am Freitag.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte liegt 0,5 Prozent tiefer bei 34.300 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq liegen je 0,3 Prozent tiefer bei 4395 und 13.569 Punkten.

Im Fokus der Anleger steht das Telefonat von US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping zur Lage in der Ukraine, das nach Angaben der chinesischen Staatsmedien am Nachmittag (MEZ) startete. Die USA hatten sich besorgt gezeigt, dass China Russland militärisch unterstützen könnte. China hatte solche Pläne dementiert.

Deutlich nach unten ging es für die Papiere von FedEx, nachdem der Deutsche-Post-Konkurrent mit seinem Gewinnwachstum im Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Titel gaben 4,3 Prozent nach.

Blick auf die Einzelwerte

FedEx: FedEx verdiente im letzten Quartal bereinigte 4,59 US-Dollar pro Aktie und verfehlte die Schätzungen um fünf Cent, obwohl die Einnahmen des Lieferdienstes die Prognosen der Analysten übertrafen. Das Ergebnis von FedEx wurde durch den Arbeitskräftemangel beeinträchtigt, der auf den Ausbruch der Omicron-Variante von Covid-19 im Laufe des Quartals zurückzuführen war. FedEx verliert 4,9 Prozent. GameStop: Aktien des Videospiele-Machers GameStop, die lange im Zentrum spekulativer Transaktionen von Kleinanlegern standen, sackten um mehr als acht Prozent ab. Das Unternehmen hatte einen Quartalsverlust verbucht. Moderna: Moderna hat die Zulassung für eine zweite Auffrischimpfung seines Covid-19-Impfstoffs für Erwachsene ab 18 Jahren bei der amerikanischen Behörde FDA beantragt. Einen Tag, nachdem Pfizer und sein Partner Biontech die FDA gebeten haben, eine zweite Auffrischungsimpfung für Personen ab 65 Jahren zuzulassen. Moderna gewinnt 3,4 Prozent dazu. Pfizer steigt um 0,2 Prozent, Biontech um 2,7. Boeing: Aktien von Boeing kletterten um ein halbes Prozent. Dem Flugzeugbauer winkt eine Bestellung von bis zu 100 Maschinen des Typs BA 737 MAX 10 von der Airline Delta.