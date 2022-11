Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street tritt auf der Stelle – Warten auf Powell-Rede

Im Vorfeld der Rede des Fed-Chefs halten sich Anleger an der Wall Street zurück und hoffen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York In Erwartung der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell halten sich Investoren mit Engagements an der Wall Street zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,2 Prozent niedriger bei 33.795 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 ging mit 3957 Zählern kaum verändert in den Handel. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 10.995 Punkte.

Anleger setzen darauf, dass auch in den USA die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungszyklus vom Gas geht. „Der Markt hofft, dass Powell sagt, 'Wir werden die Erhöhung um 75 Basispunkte vielleicht doch nicht vornehmen'“, sagte Joe Saluzzi, leitender Manager des Segments Handel beim Broker Themis Trading. Die Rede des Chefs der Notenbank Fed ist für 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit geplant.

