Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street: Verluste nach neuer Skepsis im Ukraine-Krieg

Die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine schwindet. Und so trübt sich auch die Laune der Anleger ein. Hinzu kommen erste Signale einer Rezession.

Die Wall Street ist weiter im Bann des Ukrainekriegs. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Schwindende Hoffnungen auf ein rasches Ende der Kämpfe in der Ukraine drücken die Laune der US-Anleger. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss am Mittwoch 0,2 Prozent tiefer auf 35.228 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,2 Prozent auf 14.442 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500.SPX büßte 0,6 Prozent auf 4602 Punkte ein.

Russland hatte bei den jüngsten Verhandlungen über eine Waffenruhe zwar eine Reduzierung der Angriffe auf Kiew und Tschernihiw angekündigt. Beide Städte wurden am Mittwoch aber erneut unter Beschuss genommen. „Der Weg zum Frieden scheint lang und steinig zu sein“, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

„Inverse Renditekurve“ am Bondmarkt – Ölpreis steigt

Sorgen bereiteten Investoren außerdem die Rezessionssignale, die der US-Anleihemarkt aussendete. Dort warfen die zweijährigen Bonds zeitweise mehr ab als die zehnjährigen. Als Indikator für eine nahende Rezession sei diese „inverse Renditekurve“ verlässlich, sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Sie sage aber nichts über den Zeitpunkt des Abschwungs aus. Spekulationen über ein europäisches Embargo auf russisches Öl trieb auch den Preis für die US-Sorte WTI. Sie verteuerte sich um drei Prozent auf 107,31 Dollar je Barrel (159 Liter). Sollte es zu einem Boykott kommen, werde sich das Angebot um eine zusätzliche Million Barrel pro Tag verringern, rechneten die Experten der Beratungsfirma JBC Energy vor. Dies verhalf Ölkonzernen wie Exxon und Chevron zu Kursgewinnen von bis zu 1,7 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Biontech: Der Corona-Impfstoffhersteller übertraf mit wichtigen Leistungskennziffern für 2021 die Vorjahreswerte deutlich. Das Unternehmen bekräftigte zudem die Umsatzzielspanne für seinen Covid-19-Impfstoff in diesem Jahr und will ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden Dollar starten. Außerdem ist eine Sonderdividende von 2 Euro je Aktie geplant. Die Aktie, die im frühen Handel kräftig gestiegen war, schloss an der Nasdaq letztlich nur um 1,4 Prozent höher. Lululemon. Der Yogabekleidungsanbieter überraschte mit seinen Zahlen positiv. Vor dem Hintergrund der Zuversicht des Managements in die Kollektionen könnten sich die Geschäftsziele als konservativ entpuppen, schrieb Analyst John Kernan vom Vermögensverwalter Cowen. Lululemon-Papiere verteuerten sich um fast zehn Prozent. PVH: PVH-Aktien verloren dagegen 6,5 Prozent. Der Eigner der Modemarken „Tommy Hilfiger" und „Calvin Klein" stellte für 2022 ein Umsatzplus von zwei bis drei Prozent sowie einen Gewinn von neun Dollar je Aktie in Aussicht. Damit bleibe das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück, monierten Börsianer. Chewy: Die Chewy-Aktie fällt um mehr als 16 Prozent. Das Unternehmen hatte im letzten Quartal rote Zahlen geschrieben. Der Verkäufer von Haustierprodukten verlor zeitweise 15 Cent pro Aktie und lag damit über dem von Analysten erwarteten Verlust von acht Cent.