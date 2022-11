Dow, S&P 500, Nasdaq Warten auf Powell-Rede macht US-Anleger nervös

Im Vorfeld der Rede des Fed-Chefs halten sich Anleger an der Wall Street zurück und hoffen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Spannung vor der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell setzt der Wall Street etwas zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel bis zum frühen Mittwochnachmittag in New York um 0,6 Prozent auf 33.647 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 3946 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag unverändert bei 10.979 Punkten.

Anleger setzen darauf, dass auch in den USA die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungszyklus vom Gas geht. „Die 50 Basispunkte könnten im Dezember die neue 75 sein, was allerdings nach den Inflationsdaten keine allzu große Überraschung darstellen sollte“, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Online-Broker CMC Markets.

„Umso größer ist auf der anderen Seite deshalb das Enttäuschungspotenzial, denn Powell wird definitiv versuchen, ein Zeichen der Stärke auszusenden.“ Die Rede des Chefs der Notenbank Fed ist für 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit geplant.

