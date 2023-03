Einkaufsmanagerindex Anleger in Asien vor Powell-Aussagen und US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig

Die Anleger warten auf Signale der US-Notenbank Fed. Schwache Außenhandelsdaten belasten die Aktien in China, der japanische Nikkei schließt 0,3 Prozent im Plus.

Der japanische Topix-Index stieg auf den höchsten Stand seit Ende 2021. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Shanghai

Tokio, Sydney An den Aktienmärkten in Fernost haben sich die Anleger vor erhofften Hinweisen zu den weiteren Zinsschritten der US-Notenbank Fed vorsichtig in Stellung gebracht. In China belasteten schwache Handelsdaten die Börsen.

Sowohl die Exporte als auch die Importe in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt gingen im Januar und Februar deutlich zurück, wie aus am Dienstag vorgelegten Zahlen hervorging. Börsianer werteten dies als Hinweis für eine Verlangsamung der Weltwirtschaft und eine schwache Binnennachfrage. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gaben jeweils mehr als ein Prozent nach.

Außerhalb Chinas dominierten dagegen die Zinsaussichten in den USA und der mit Spannung erwartete Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Senat in Washington die Märkte. Investoren erhofften sich Rückschlüsse darauf, ob beim Zinserhöhungskurs zur Bekämpfung der Inflation wieder eine Tempoverschärfung drohen könnte.

