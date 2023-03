Einkaufsmanagerindex Chinas wichtigstes Konjunktur-Barometer steigt so hoch wie seit einem Jahrzehnt nicht

Chinas wichtigstes Konjunktur-Barometer steigt so hoch wie seit einem Jahrzehnt nicht

Gute Konjunkturdaten in China beflügeln die Anleger. Die wichtigsten Indizes in Asien notieren im frühen Handel in der Gewinnzone.

01.03.2023 Update: 01.03.2023 - 08:40 Uhr