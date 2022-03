Grüne Anlagestrategie Nachhaltig investieren hat seine Tücken

Geldanlagen mit gutem Gewissen können rentabel sein – müssen es aber nicht. Ein simpler Indexfonds bringt im Schnitt mehr. Anleger müssen jedoch Zeit mitbringen.

Nachhaltige Aktienfonds liefern langfristig mehr Rendite als herkömmliche Aktienfonds. (Foto: dpa) Frankfurter Börse

Frankfurt Gutes tun und damit sogar Geld verdienen: Diesen Anspruch können nachhaltige Investments zumindest teilweise erfüllen. Das belegen Auswertungen der Fondsresearchfirma Scope Analysis. Danach bringen global investierende Aktienfonds mit den höchsten Nachhaltigkeitsansprüchen bei Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (ESG) im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein Ertragsplus von im Schnitt 0,2 Prozentpunkten jährlich.

Kurzfristig allerdings lieferten Produkte bezogen auf den konventionellen, bekannten Weltaktienindex MSCI World einen mehr als doppelt so hohen Ertrag ab wie die sauberen Fonds.

Ein solcher Vergleich bietet sich aktuell an, weil es nun ein Jahr her ist, dass die EU mit ihrer Offenlegungsverordnung neue Regeln für die Eingruppierung von Investmentfonds geschaffen hat. Im März vergangenen Jahres mussten unter anderem die Anbieter von Investmentfonds ihre Produkte in drei Kategorien einteilen und ausschildern: jene ohne besonderen Nachhaltigkeitsanspruch, jene mit einem „grünen“ Ansatz sowie solche mit besonderen, konkret benannten Nachhaltigkeitszielen.

