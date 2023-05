Die großen chinesischen Indizes haben ihre Gewinne seit Jahresbeginn vollständig wieder abgegeben. Vor allem zwei Faktoren gelten als Belastung.

Von der starken Rally zum Jahresbeginn ist wenig übrig. (Foto: Reuters) Händler an der Börse Shanghai

Düsseldorf Chinas Aktienmarkt steht kurz vor dem Eintritt in den Bärenmarkt. Das ist der Begriff für eine Phase anhaltend fallender Kurse. Der „Hang Seng China Enterprises Index“ chinesischer Aktien, die in Hongkong notiert sind, verlor am Montag 1,3 Prozent und hat damit seit seinem Hoch Ende Januar 19,6 Prozent an Wert verloren. Von einem Bärenmarkt spricht man üblicherweise ab einem Minus von 20 Prozent zum Hoch.

Damit hat der Index rund die Hälfte der Gewinne abgegeben, die er seit Anfang November 2022 angehäuft hat. Zwar notiert er im Vergleich zu November weiterhin im Plus. Seit Jahresbeginn allerdings steht ein Minus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen