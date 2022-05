Immobilienkonzern Anleger strafen Adler für Jahresbericht ohne Prüfsiegel ab – Aktie stürzt um mehr als 40 Prozent ab

Ein Milliardenverlust und ein verweigertes Testat für die Konzernbilanz 2021 setzen das Papier des Immobilien-Investors enorm unter Druck. Es fällt zum Handelsstart zweistellig.

Der Immobilienkonzern gerät derzeit unter Druck. (Foto: imago images / IPON) Adler-Bauprojekt aus dem Jahr 2019

Düsseldorf, Frankfurt Die Anleger haben den Immobilien-Investor Adler Group für seine Jahresbilanz 2021 ohne Testat abgestraft: Am Montagmorgen stürzte die Aktie des im SDax notierten Unternehmens nach Handelsstart um 42 Prozent ab.

Am Samstag hatte die Adler Group ihre Konzernbilanz für das vergangene Jahr veröffentlicht. Dort wurde in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung ein negatives Jahresergebnis von 1,17 Milliarden Euro ausgewiesen. Im Vorjahr hatte Adler noch ein Plus von 262 Millionen Euro erwirtschaftet.

Und damit nicht genug: In einem „Disclaimer of opinion“ vermerkten die Wirtschaftsprüfer von KMPG, dass sie dem Konzern seinen Jahresabschluss nicht testieren werden. Die Prüfer schrieben, dass das Adler-Management ihnen zu bestimmten Informationen Zugang verweigert habe, einschließlich der Korrespondenz zwischen verbundenen Parteien.

Alle Mitglieder des achtköpfigen Adler-Verwaltungsrats, die 2021 ein Mandat hatten, boten aufgrund des fehlenden Testats ihren Rücktritt an, in vier Fällen akzeptierte der neue Verwaltungsratschef Stefan Kristen diese.

