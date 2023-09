Indexwechsel United Internet steigt überraschend wieder in den MDax auf

Die Aktie des Internetdienstanbieters profitiert davon, dass sich der Getränkeabfüllanlagenspezialist Krones für die Notierung in einem Index der Deutschen Börse disqualifiziert hat.

Die Änderungen treten am Montag, den 18. September, in Kraft. (Foto: dpa) Handelssaal der Börse in Frankfurt Main

Frankfurt In die Indizes der Deutschen Börse kommt am 18. September mehr Bewegung als gedacht. Der Mobilfunk- und Internetdienstanbieter United Internet erobert nach Angaben der Deutschen Börse vom späten Dienstag seinen Platz im Nebenwerteindex MDax zurück, den er erst im Juni verloren hatte. Seither ist die United Internet-Aktie um fast 45 Prozent in die Höhe geschnellt.

Das hat dafür gesorgt, dass die für den Platz in einem Index entscheidende Marktkapitalisierung der frei gehandelten Aktien von United Internet deutlich gestiegen ist. Dennoch hätte der Kursanstieg von United Internet eigentlich nicht für einen Aufstieg in den MDax gereicht. Möglich wurde er nur, weil sich der Getränkeabfüllanlagenspezialist Krones für die Notierung in einem Index der Deutschen Börse disqualifiziert hat.

