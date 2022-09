Das Ergebnis der Parlamentswahlen ist für Investoren wie erwartet ausgefallen. Salvinis Schwäche bewerten sie positiv. Längerfristig drohen Risiken für Anleihen.

Mit Giorgia Meloni wird hier bald eine radikale Rechte Italien regieren. (Foto: Reuters) Chigi Palace in Rom

Frankfurt Der Kapitalmarkt hat den Rechtsruck in Italien am Tag nach der Wahl gut weggesteckt: Anleihen reagierten zwar, doch der Euro erholte sich nach einem kurzen Durchhänger rasch und Aktien legen am Montag zunächst sogar zu. „Die große Panik ist ausgeblieben“, sagt Daniel Lenz, Leiter Strategie Zinsmärkte bei der DZ Bank. „Der Markt hat relativ ruhig reagiert, weil alles so gekommen ist wie erwartet.“ Längerfristig befürchtet er allerdings Probleme für italienische Staatsanleihen.

In einer Mittelung von Union Invest heißt es: „Kurzfristig ist das Ergebnis für Investoren zunächst einmal gar nicht so schlecht, denn eine lange Regierungsbildung und damit eine lange Unsicherheitsphase bleibt den Märkten erspart.“ Allerdings äußert sich die Fondsgesellschaft des genossenschaftlichen Sektors zurückhaltend zu italienischen Anleihen.

