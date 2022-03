Kapitalmarktausblick „Das erhöht die Unsicherheit weiter“ – Börsen im Bann des Krieges

Das Vorgehen Putins in der Ukraine mit immer erkennbareren Folgen für die Weltwirtschaft beherrscht die Kapitalmärkte. Die Inflation könnte sieben Prozent erreicht haben.

Der deutsche Leitindex Dax gab wie andere europäische Börsen vergangene Woche leicht nach. Marktanalysten halten die weitere Entwicklung auch wegen der hohen Energiepreise für schwer abschätzbar. (Foto: Blatterspiel/Jan Huebner) Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse

Frankfurt Die Kurse an den Kapitalmärkten spiegeln das Erstarren in Entsetzen über die Krieg in der Ukraine. Das internationale Wirtschaftsgeschehen wird nach Ansicht von Strategen immer schwerer einschätzbar. So stellen sich Investoren auch mit Blick auf weiter steigende Energiepreise und Zinsen auf weitere Wochen der Unsicherheit ein.

Die Sorgen über die Entwicklung und die Folgen des Angriffs Russlands auf die Ukraine nehmen zu, fasst Robert Greil, Chef-Anlagestratege bei der Bank Merck Finck zusammen. „Putins Rubel-Forderung zur Bezahlung von Gaslieferungen erhöht die Unsicherheit auf der Rohstoffseite weiter“, sagt er.

Immer stärker zeichnet sich seiner Ansicht nach ab, dass eine kurzfristige deutliche Entspannung gerade auf Seiten der Energiepreise wenig wahrscheinlich ist. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche angeordnet, Gas nur noch gegen die russische Währung Rubel zu liefern.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen