Kapitalmarktausblick Ungebremste Inflation und kriselnde Konjunktur: Investoren erwarten weiter hohen Druck auf die Börsen

Anleger fürchten nach den überraschend schlechten Inflationsdaten eine härtere Gangart der Notenbanken. Strategen rechnen mit einer neuerlich unruhigen Börsenwoche.

Im Blick der Märkte. (Foto: dpa) Präsidentin der Europäischen Zentralbank Legarde

Frankfurt Die Notenbanken haben die Kapitalmärkte fester im Griff denn je: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit Donnerstag für deutliche Verluste bei Aktien und Anleihen gesorgt. Zuvor hatte EZB-Chefin Christine Lagarde angesichts der anhaltend hohen Inflation die erste Zinserhöhung seit elf Jahren angekündigt und eine weitere für September in Aussicht gestellt.

Am Freitag schürte dann ein überraschend deutlich weiter gestiegenes Preisniveau in den USA die Furcht davor, dass eine noch stärkere Straffung der US-Geldpolitik die Konjunktur abwürgen könnte. Marktstrategen rechnen daher auch in der neuen Woche mit bewegten Börsen.

„Die Aktienmärkte ächzen unter den Inflationssorgen, ebenso unter Lieferkettenproblemen und schwindender Konjunkturzuversicht“, resümiert Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Sparkassen-Wertpapiertochter Dekabank.

An den Rentenmärkten hätten kräftig angesprungene Inflationserwartungen auf die Kurse gedrückt und die Renditen „dramatisch nach oben gezogen“.

