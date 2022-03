Märkte am Morgen Anleger stoppen den Kursrutsch in Asien nur kurz

Die Indizes an der Wall Street geben erneut nach. Asiens Aktienkurse steigen zunächst, doch kurz vor Börsenschluss verlässt die Investoren der Mut.

Es bleibt weiter turbulent an den weltweiten Finanzmärkten. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

New York, Tokio Der russische Einmarsch in die Ukraine ist weiterhin das Top-Thema an den Weltmärkten. Am Dienstag setzten die US-Anleger dem Ausverkauf vom Montag aber Grenzen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,6 Prozent tiefer auf 32.632 Punkten aus dem Handel. Der Technologieindex Nasdaq gab 0,3 Prozent nach auf 12.795 Punkte. Und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4.170 Punkte ein.

Einige Investoren nutzten die gesunkenen Kurse offenbar sogar zum Wiedereinstieg. Für den Mittwoch deuten die US-Futures eine Erholung an: Die Frühindikatoren für Dow Jones, Nasdaq und S&P lagen zuletzt im grünen Bereich.

Die Anleger in Asien setzten diesen Trend tatsächlich zuerst fort. In Japan trieben sie nach den hohen Verlusten der vergangenen drei Handelstage den Nikkei-225, der die größten 225 japanischen Unternehmen umfasst, über die Marke von 25.000 Punkten, bevor das Börsenbarometer kurz vor Handelsschluss wieder 0,3 Prozent ins Minus fiel und mit 24,717.53 Punkten schloss.

