Märkte am Morgen Asiatische Aktien setzen die Gewinne der Wall Street fort

Grund für die asiatischen Kurssprünge waren die Vortagsgewinne an den US-amerikanischen Märkten.

Tokio, Schanghai, Seoul Starke Kursgewinne in den USA ermutigten auch die Anleger in Asien zu neuen Wetten. Japans Nikkei-225, der die Kursbewegungen 225 wichtigsten Unternehmen zusammenfasst, und der breite Topix stiegen zwischenzeitlich um 3,9 Prozent. Letztlich ging der Nikkei-225 mit 25.667,85 Punkten 3,8 Prozent höher als am Vormittag in die Mittagspause. Doch die Erholung machte nicht an Japans Grenzen halt.

Südkoreas Kospi-Index begrüßte nach einem Feiertag den frischgewählten Präsidenten, den konservativen Yoon Suk Yeol, mit einem Kurssprung von mehr als zwei Prozent. Der singapurische Straits-Times-Index ging ebenfalls mehr als ein Prozent über dem Vortagskurs in den Handel. Auch der Hongkonger Hangseng-Index und der Shanghai Composite öffneten nahezu zwei Prozent höher.

Grund dafür waren die Vortagsgewinne an den US-amerikanischen Märkten. Dort hatten Anleger kleine Hoffnungszeichen im Ukrainekrieg und einen Rückgang der Ölpreise als Motiv für erneute Aktienkäufe genutzt. Der Dow Jones wurde dadurch um zwei Prozent auf 33.286 Punkte getrieben, der technologieorientierte Nasdaq sogar um 3,6 Prozent 13.255 Punkte.

Die Erleichterung spiegelte sich auch am Devisenmarkt wieder. Der Yen, der in Krisen als sicherer Hafen angesteuert wird und gewöhnlich steigt, sackte im Morgenhandel gegenüber vielen Währungen ab – besonders aber gegenüber dem Euro. Der Euro stieg in den ersten 90 Handelsminuten um 1,4 Prozent auf 128,23 Yen. Dies war der stärkste Eurokurs seit etwa einer Woche.

Strategen warnen vor Optimismus

Aber die Strategen der Großbank ING warnten dennoch ihre asiatischen Kunden: „Die Grundlage für diesen Optimismus ist eigentlich ziemlich dünn.“ So fänden zwar Gespräche zwischen Russland und der Ukraine statt und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte angedeutet, dass er zu Kompromissen bereit sei. Aber Stimmen aus den Golfländern, möglicherweise mehr Öl zu produzieren, um den globalen Preisanstieg zu bremsen, seien bereits wieder relativiert worden. Es sei daher unwahrscheinlich, dass der Ölpreis wieder dauerhaft sinken würde. Gleichzeitig sei der Handel dünn, da viele langfristige Investoren abwarten würden. „Die Kursrally bleibt anfällig für eine Wende, da die Risiken bleiben“, so das Fazit.

In Japan wächst die Sorge um die Konjunktur

Auch in Japan fürchten Anleger, dass der rasante Anstieg der Ölpreise die Inflation in die Höhe und das Wachstum in den Keller treibt. Japan importiert immerhin 99 Prozent seines Öl- und Gasverbrauchs und 86 Prozent seines Weizenkonsums. Die Volkswirte von MUFG senkten ihre Wachstumsprognose für das laufende Kalenderjahr von 2,9 auf 2,3 Prozent.

Doch sie hatten auch eine gute Nachricht: „Das Risiko eines Stagflationsschocks für die Privathaushalte ist in Japan niedriger als in Europa“, so die Ökonomen. Unter Stagflation verstehen Ökonomen eine Situation, in der die Wirtschaft stagniert oder schrumpft, aber gleichzeitig die Preise steigen und die damit Kaufkraft senken.

Der Anstieg der Öl- und Weizenpreise wird nach der Meinung der japanischen Ökonomen zwar Japans Inflationsrate kurzfristig auf zwei Prozent treiben. Aber sie meinen, dass die Preisexplosion dieser drei Produkte allein nicht ausreichen werde, Japans Inflationsrate auf drei oder vier Prozent zu treiben.

Anleihen und Devisen bleiben volatil

Die Anleihenmärkte rechnen offenbar schon mit steigenden Zinsen. US-Treasuries mit zehnjähriger Laufzeit stiegen am Mittwoch um 0,107 Prozentpunkte auf 1,953 Prozent, das japanische Äquivalent um 0,015 Prozentpunkte auf 0,175 Prozent. Das war der höchste Wert sein Anfang März.

Der Ölpreis sank dafür kräftig. Der Preis für Dubai Rohöl, dem wichtigsten Preispegel für Asien, sackte am asiatischen Donnerstagvormittag um 12,3 Prozent auf 111,70 Dollar ab. Sogar der Goldpreis fiel in Japan in den vergangenen 24 Stunden um 4,9 Prozent auf 7.364 Yen (57,41 Euro) pro Gramm.

