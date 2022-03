Märkte am Morgen Asiens Anleger stoppen den globalen Kursrutsch vorerst

Die Wall Street gibt nur noch leicht nach, Asiens Aktienkurse steigen. Die Unsicherheit aber bleibt: An den Rohstoff- und Devisenmärkten drohen weitere Kursschwankungen.

Es bleibt weiter turbulent an den weltweiten Finanzmärkten. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

New York, Tokio Der russische Einmarsch in die Ukraine ist weiterhin das Top-Thema an den Weltmärkten. Am Dienstag setzten die US-Anleger dem Ausverkauf vom Montag aber Grenzen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones war am Dienstag 0,6 Prozent tiefer auf 32.632 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Technologieindex Nasdaq gab 0,3 Prozent nach auf 12.795 Punkte. Und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4.170 Punkte ein.

Einige Investoren nutzten die gesunkenen Kurse offenbar sogar zum Wiedereinstieg. Für den Mittwoch deuten die US-Futures eine Erholung an: Die Frühindikatoren für Dow Jones, Nasdaq und S&P lagen zuletzt im grünen Bereich.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen