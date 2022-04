Märkte China: Aktienindizes sacken auf Zweijahrestief

In der Volksrepublik geht die Angst vor einem landesweiten Lockdown um. Die Sorge hat die führenden Aktienindizes tief ins Minus gedrückt und die Währung des Landes weiter geschwächt.

Die Sorge vor einem Lockdown in der chinesischen Hauptstadt wächst. (Foto: Reuters) Massentests in Peking

Peking Die Sorge vor einem landesweiten Covid-19-Ausbruch und einem Lockdown in Chinas Hauptstadt Peking drückt die Aktien des Landes zum Wochenauftakt so stark nach unten wie seit dem Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren nicht. Der Leitindex für Festlandaktien CSI 300 sackte am Montag um knapp fünf Prozent ab auf ein Zweijahrestief von 3814 Punkten.

Damit sind alle Kursgewinne passé, die die Indizes seit der Zusicherung von Vizepremier Liu He Mitte März, die Wirtschaft und Finanzmärkte des Landes zu unterstützen, verzeichnet hatten.

In Hongkong verloren die Aktien so stark wie seit sechs Wochen nicht. Der führende Hang Seng Index verlor am Montag 3,7 Prozent.

Chinas Yuan sank auf Einjahrestief zum US-Dollar

