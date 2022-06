Märkte Hedgefonds Bridgwater geht Milliarden-Wette auf fallende Europa-Börsen ein

Die Wette hat ein Volumen von rund 6,7 Milliarden Dollar. Der Hedgefonds hatte bereits 2018 und 2020 massiv auf fallende Kurse gewettet.

Die Shortseller wetten auf fallende Kursen in Europa. (Foto: dpa) Börsen in Europa

New York Bridgewater beurteilt die Konjunkturaussichten für Europa offenbar pessimistisch. Der Hedgefonds habe Wetten auf fallende Kurse europäischer Aktien im Volumen von mindestens 6,7 Milliarden Dollar lanciert, teilte der Datenanbieter Breakout Point am Donnerstag mit. Kein anderer Vermögensverwalter spekuliere annähernd so aggressiv in diese Richtung. Anfang 2018 und 2020 habe Bridgewater ebenfalls massiv auf eine Börsen-Baisse gewettet.

Aus Pflichtveröffentlichungen des Vermögensverwalters lasse sich schließen, dass dieser derzeit Aktien 21 europäischer Firmen „geshortet“ habe, teilte Breakout Point weiter mit. Beim sogenannten Short Selling oder Leerverkauf leihen sich Investoren Aktien, um diese sofort zu verkaufen. Sie setzen darauf, dass sie sich bis zum Rückgabe-Termin billiger mit den Papieren eindecken können. Die Differenz streichen sie als Gewinn ein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen