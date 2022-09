Die Sorge vor einer Rezession in Europa wegen des russischen Gasstopps wächst. Das hält den Druck auf die Märkte hoch – denn es fehlt die Aussicht auf Besserung.

Der Leitindex Dax rutscht wieder in Richtung Jahrestief. (Foto: Bloomberg) Handelssaal der Börse Frankfurt

Frankfurt, Düsseldorf Die Reaktion kam verzögert, aber deutlich. Am Freitagabend hatte der russische Staatskonzern Gazprom mitgeteilt, bis auf Weiteres alle Gaslieferungen nach Deutschland einzustellen. Am Montag erschütterte diese Nachricht mit Verspätung die gesamten europäischen Märkte: Am Aktienmarkt verlor der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 bis zu 2,8 Prozent, der deutsche Leitindex Dax büßte bis zu 3,3 Prozent ein.

In Richtung Handelsschluss grenzten beide Indizes ihre Verluste zwar ein, aber Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets meint: „Ein Test der Jahrestiefs könnte im Dax bald anstehen, wenn sich die schlimmsten Szenarien am Energiemarkt bestätigen sollten.“ Am Montag fiel der Dax bis auf 12.617 Punkte, das Jahrestief liegt bei 12.391 Zählern.

