Marktausblick Dax vorsichtig optimistisch zum Wochenstart – Vier Faktoren könnten eine Richtungsentscheidung auslösen

Der deutsche Leitindex befindet sich in einem Abwärtstrend, zuletzt ließ der Druck aber nach. Nun könnte sich entscheiden, welche Richtung er einschlägt.

Düsseldorf Der Ausklang der vergangenen Woche war versöhnlich, doch die Risiken für den deutschen Aktienmarkt bleiben groß. Die Analysten der Commerzbank sehen zwar kurzfristig Erholungspotenzial, falls Russland in den nächsten Tagen wieder den Gashahn der Nord-Stream-1-Pipeline aufdreht. „Doch mittelfristig drohen weitere Kursverluste, da Aktien Schritt für Schritt eine Rezession einpreisen werden“, schreiben die Experten in ihrem Wochenausblick.

Um 2,8 Prozent legte der deutsche Leitindex Dax am Freitag zu. Das war der größte Tagesgewinn seit Ende März, das Wochenminus verringerte sich damit auf 1,2 Prozent. Der Dax ging bei 12.815 Punkten aus dem Handel und erreichte wieder sein Korrekturtief von Anfang März. Seit vier Monaten hat sich in Summe also nichts getan.

