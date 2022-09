Marktausblick Die Märkte im Bann der Inflation

Die US-Notenbank steht vor dem nächsten Zinsschritt. Anleger fürchten eine Rezession. Das belastet die Aktienmärkte diesseits und jenseits des Atlantiks.

Frankfurt Die Angst vor einem weltweiten Konjunktureinbruch lastet weiter auf dem deutschen Aktienmarkt. In der abgelaufenen Woche war der Leitindex Dax um 2,7 Prozent eingebrochen und wieder unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht. Grund dafür waren die jüngsten, unerwartet hartnäckigen Inflationsdaten aus den USA.

Daher richten sich nun alle Augen auf die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch nach Börsenschluss hierzulande. Denn für die Fed ist Preisniveaustabilität neben einem hohen Beschäftigungsstand ein zentrales Ziel ihrer Geldpolitik. Die Anleger befürchten, dass die Notenbank im Kampf gegen die Inflation so stark die Leitzinsen anhebt, dass sie die Konjunktur in der größten Volkswirtschaft der Welt abwürgt.

