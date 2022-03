Marktausblick Hohe Kursschwankungen voraus: Wie reagiert der Dax auf die mutmaßliche US-Zinserhöhung?

Durch den Krieg in der Ukraine bleiben die Unsicherheiten an den Märkten hoch. Die steigende Inflation zwingt die US-Notenbank zum Handeln.

An den Finanzmärkten sind die Schwankungen wegen des Ukraine-Kriegs hoch. (Foto: dpa) Dax-Kurve

Frankfurt Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird die Märkte auch in der kommenden Handelswoche beherrschen. Strategen fürchten, dass die zuletzt gesehenen massiven Kursschwankungen anhalten. „Kurzfristig liegt das Aktienmarktrisiko in der Nachrichtenlage, daher sollte die Volatilität weiterhin hoch bleiben“, erwartet DZ-Bank-Analyst Sven Streibel.

Die möglichen Auswirkungen auf die Konjunktur, insbesondere in Europa und Deutschland, seien immer noch schwer zu prognostizieren. Die jüngsten Ausschläge an den Aktienmärkten zeigten, wie sensibel die Kurse auf Nachrichten in beide Richtungen reagierten.

So hat der Dax in der abgelaufenen Woche unter dem Strich über vier Prozent auf 13.628 Punkte zugelegt. Allein am Mittwoch sprang der deutsche Leitindex in der Hoffnung auf eine Annäherung der beiden Kriegsparteien Russland und Ukraine um mehr als 1000 Punkte nach oben. Seit Jahresbeginn liegt der Dax aber mehr als 14 Prozent im Minus.

Moskauer Börse bleibt weiter geschlossen

