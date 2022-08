Marktausblick Stimmung am Aktienmarkt schlägt um – Marke von 14.000 Punkten rückt für Dax in die Ferne

Die Erholungsrally ist wohl vorerst beendet. Konjunkturdaten könnten die Kurse noch weiter nach unten drücken. Mittelfristig gibt es aber Hoffnung.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt ist eine Serie zu Ende gegangen: Vier Wochengewinne in Folge gelangen dem Leitindex Dax, ehe er die abgelaufene Woche mit einem Minus von 1,8 Prozent beendete. Damit hat sich das Börsenbarometer von der psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten wieder entfernt – und könnte sich in der kommenden Woche noch weiter nach unten orientieren.

Am Markt hat sich die Stimmung durch die rekordhohen Erzeugerpreise und Aussagen von US-Notenbankern wieder deutlich verschlechtert, nachdem die Anleger einen Monat vor allem auf die positiven Nachrichten geschaut hatten: Die Inflation in den USA stieg langsamer als befürchtet, weshalb mit weniger starken Zinserhöhungen gerechnet wurde. Hinzu kam die Berichtssaison für das zweite Halbjahr, die ebenfalls bislang besser ausfiel als befürchtet.

