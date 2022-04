Nikkei, Topix & Co Aktien in Asien geben nach

Die wichtigsten asiatischen Indizes liegen im frühen Handel im Minus. Anleger sorgen sich um den konjunkturellen Ausblick und um neue Coronamaßnahmen in China.

Tokio, Schanghai, Shenzen Die asiatischen Aktien gaben am Montagmorgen im Vorfeld einer Woche mit Zentralbanksitzungen und US-Inflationsdaten nach. Die Anleger sorgten sich zudem über die verschärften Corona-Maßnahmen in China, die die Wirtschaft des Landes bremsen. Die Ölpreise sanken am Montag im frühen asiatischen Handel um 2 Dollar pro Barrel und verzeichneten damit den zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 26.786 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1885 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 2,6 Prozent.

