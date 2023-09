Nikkei, Topix & Co Aktienmärkte in Asien im Vorfeld der Notenbanksitzungen im Minus

Die Anleger in Asien warten vorsichtig auf den Zinsentscheid der US-Notenbank. Sorgen um den chinesischen Immobiliensektor belasteten zudem die Märkte.

Die Anleger in Asien sind vorsichtig. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Sydney Vor den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Bank of Japan (BOJ) fassen Anleger in Asien Aktien am Dienstag nur mit spitzen Fingern an. „Die Investoren sind vor den großen Ereignissen (...) vorsichtig“, sagte Takamasa Ikeda von GCI Asset Management.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 1,2 Prozent auf 33.129 Punkte und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit dem 25. August. Der breiter gefasste Topix gab um 0,3 Prozent auf 2421 Punkte nach. Der Chiphersteller Tokyo Electron verlor 5,18 Prozent und war damit größter Verlierer im Nikkei. Der Chiptesthersteller Advantest büßte 4,54 Prozent ein. Der Technologie-Start-up-Investor SoftBank verlor 1,86 Prozent, nachdem die Aktien des Chip-Designers Arm am zweiten Handelstag gefallen waren.

Die Börse in Shanghai gewann 0,1 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent. Sorgen um den chinesischen Immobiliensektor belasteten die Märkte von Hongkong bis Australien. Positiv war, dass Country Garden Insidern zufolge von seinen Gläubigern die Genehmigung erhalten hat, die Rückzahlung einer weiteren Onshore-Anleihe zu verschieben, der letzten von insgesamt acht Anleihen, für die das Unternehmen einen Aufschub beantragt hatte. Die Aktie legte um rund ein Prozent zu. Die Märkte gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen am Mittwoch unverändert lassen wird, wobei das Hauptaugenmerk auf den zukunftsgerichteten Aussagen der Währungshüter liegen wird. Die Bank of Japan (BOJ) wird ihre geldpolitische Entscheidung am Freitag nach einer zweitägigen Sitzung bekannt geben. Mehr: Wall Street schließen vor Fed-Entscheid kaum verändert – Rally der Arm-Aktie gestoppt