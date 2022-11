Nikkei, Topix und Co. Angst vor US-Inflationsdaten drückt Asien-Börsen

Unsicherheitsfaktoren in den USA verschrecken die Anleger. Bei den Midterms liegt weiterhin kein Ergebnis vor. Zudem werden Inflationsdaten erwartet.

Asiatische Anleger sind vor den US-Inflationsdaten zurückhaltend. (Foto: dpa) Märkte Asien

Hongkong Die Märkte in Asien rutschen am Donnerstag vor dem US-Inflationsbericht ins Minus. Da noch keine endgültigen Ergebnisse der US-Zwischenwahlen vorlagen, konzentrierten sich die Anleger auf die im Laufe des Tages anstehenden Inflationsdaten, die laut einer Reuters-Umfrage einen Rückgang sowohl der monatlichen als auch der jährlichen Kerninflation zeigen dürften.

„Während die Inflation weltweit ihren Höhepunkt erreicht hat, ist die Abkühlung unseres Erachtens nicht groß genug oder breit angelegt, um die Zinserhöhungszyklen zu einem überzeugenden Abschluss zu bringen“, schrieben die Analysten von J.P. Morgan in einer Notiz. Dennoch seien einige Zentralbanken sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern zurückhaltend geworden, da sie befürchteten, dass die Straffung der Geldpolitik das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnte.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent tiefer bei 27.391 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,9 Prozent und lag bei 1933 Punkten.

