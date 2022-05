Nikkei, Topix & Co Anhaltende US-Inflation drückt Asien-Börsen – Topix und Nikkei fallen ins Minus

Die Zinserhöhungen der US-Notenbank sorgen für vorsichtige Anleger. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verliert 0,2 Punkte.

Die asiatischen Börsen zeigen im Verlauf einen Negativtrend. (Foto: AP) Börse Tokio

Singapur Die Anleger in Asien ziehen sich angesichts der anhaltenden US-Inflation am Donnerstag aus den Märkten zurück. Die wirtschaftlichen Folgen der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed zur Eindämmung der Inflation lassen den Börsianern weniger Luft für Investitionen. „Wir haben jetzt mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte auf der Tagesordnung. Für die Aktienmärkte bedeutet das wirklich das Ende des freien Geldes“, sagte Damian Rooney von Argonaut in Perth. „Ich denke, dass wir vor sechs Monaten mit dem Anstieg der US-Aktien getrieben von Hoffnungen und Wünschen und dem Wahnsinn der Meme-Aktien wahrscheinlich einem Wahn erlegen waren und plötzlich wieder ein wenig zur Realität zurückkehren.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 25.993 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1846 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 129,77 Yen und legte 0,5 Prozent auf 6,7503 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9950 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0515 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0462 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2215 Dollar. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

