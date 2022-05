Nikkei, Topix & Co Anhaltende US-Inflation drückt Asien-Börsen – Topix und Nikkei notieren im Minus

Die hohe Teuerung schürte Ängste vor einer größeren Zinsanhebung der US-Notenbank – nicht nur an der Wall Street, sondern auch an den asiatischen Börsen.

Die asiatischen Börsen zeigen im Verlauf einen Negativtrend. (Foto: AP) Börse Tokio

Singapur Ein Ausverkauf bei US-Technologieaktien hat am Donnerstag auch an den asiatischen Börsen für kräftige Kursverluste gesorgt. In Tokio sackte der Nikkei-Index 1,8 Prozent auf 25.748 Punkte ab. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent.

Nach dem Einbruch des Nasdaq-Index von mehr als drei Prozent sei es schwer gewesen, auf japanische Aktien zu setzen, sagte Investmentexperte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities.

Der Anstieg der US-Verbraucherpreise hatte sich im April nicht so stark verlangsamt wie erwartet. Das schürte Spekulationen auf größere Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed. „Solange die US-Notenbank an ihrer Straffung der Geldpolitik festhält, werden Anleger vorsichtig bleiben, wenn sie in Risikoanlagen investieren“, sagte Kamada.

Steigende Zinsen machen vor allem wachstumsstarken Unternehmen zu schaffen, weswegen technologielastige Firmen auf den Verkaufszetteln standen. Aktien des Tech-Investors Softbank Group verloren 7,8 Prozent und zogen den Telekommunikationssektor nach unten. Aus der Chipbranche gerieten Tokyo Electron und Advantest unter Druck. Die Titel gaben 1,7 und knapp vier Prozent nach. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Auch in Hongkong setzte sich der Ausverkauf bei Tech-Werten fort. Papiere des Online-Händlers Alibaba brachen um 6,6 Prozent ein. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Hier stützten rückläufige Covid-19-Zahlen die Kurse. Mehr: Zinswende, China-Lockdown, Ukraine-Krieg: Mit diesen drei Strategien bringen Sie Ruhe in Ihr Portfolio