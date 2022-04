Nikkei, Topix & Co Ankündigung von Zinsschritten der Fed belastet Märkte in Asien

Die neue Fed-Politik macht auch die asiatischen Anleger nervös. Der IWF hat wegen dem Krieg in der Ukraine die Prognosen für Japans Wirtschaft deutlich gesenkt.

Die Stimmung bei den Anlegern in Asien ist getrübt. (Foto: dpa) Börse in Tokio

Frankfurt, Tokio Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Die Angst vor schnell steigenden Zinsen in den USA im Kampf gegen die Inflation sorgte an den asiatischen Märkten insgesamt für fallende Kurse. Langsam würden die Börsen die veränderte Grundhaltung in den USA verstehen, sagten Marktstrategen.

Der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognose für Japan deutlich gesenkt. In diesem Jahr sei nur noch ein Plus von 2,4 Prozent zu erwarten, teilte der IWF am Donnerstag mit. Im Januar war er noch von 3,3 Prozent ausgegangen. „Die Eskalation im Ukraine-Konflikt stellt für die japanische Wirtschaft ein ernstzunehmendes Risiko dar“, hieß es in dem Bericht. Die Regierung solle daher erwägen, einen Notfallplan zu erstellen, für den Fall, dass der Krieg in der Ukraine die schwache Erholung zunichtemacht. Der Krieg verteuere die Rohstoffpreise und habe Auswirkungen auf den Handel.

