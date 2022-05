Nikkei, Topix & Co Anleger an der Tokioter Börse zeigen sich vor Fed-Entscheid vorsichtig

Der Nikkei-Index und der Topix-Index notieren am Montag nahezu unverändert. Grund sind die erwarteten Zinserhöhungen in den USA.

Die Anleger sind zum Wochenstart vorsichtig. (Foto: AP) Anzeigetafel in Tokio

Peking Die Tokioter Börse ist angesichts von Inflations- und Konjunktursorgen vorsichtig in die neue Woche gestartet. Negative Vorgaben aus den USA und die Erwartung von Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten belasteten den Markt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Montag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 26.834 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1901 Punkten.

„Die dramatischen Verluste an der Wall Street in der vergangenen Woche drückten auf die Stimmung der Anleger“, sagte Analyst Shoichi Arisawa vom Broker IwaiCosmo Securities. Zudem blieben viele Anleger vor den am Dienstag beginnenden drei Feiertagen der „Goldenen Woche“ in Japan in Deckung. Denn in dieser Zeit findet die Sitzung der US-Notenbank statt, bei der eine Zinsanhebung erwartet wird.

Am Freitag hatten enttäuschende Geschäftszahlen der beiden Technologiekonzerne Amazon und Apple den US-Börsen kräftige Verluste eingebrockt.

