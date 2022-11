 Nikkei, Topix und Co.: Anleger hoffen weiter auf Lockdown-Ende in China

Asiens Börsen starten ohne klare Richtung in den Handelstag. Nikkei und Topix steigen jeweils um mehr als ein Prozent, die Börse in Shanghai fällt leicht.

Hongkong Die Anleger in Asien klammern sich am Dienstag an die Hoffnung, dass China bald von seinen strengen Corona-Beschränkungen abkehren könnte. Auch wenn die Gesundheitsbehörden am Samstag ihr Festhalten an der Null-Corona-Politik bekräftigt hatten, sind die Börsianer zuversichtlich, dass die Maßnahmen, die Chinas Wirtschaftstätigkeit belasten, gelockert werden.

„Die Investoren nahmen zur Kenntnis, dass die Gesundheitsbeamten erklärten, dass die lokalen Behörden die Umsetzung nicht unvernünftig verschärfen sollten und sicherstellen müssen, dass der Lebensunterhalt und die wirtschaftlichen Aktivitäten der Menschen normal bleiben“, sagte Redmond Wong von Saxo Markets. Das Augenmerk liege in dieser Woche nun auf den US-Zwischenwahlen und dem Verbraucherpreisindex. „Die Märkte rechnen mit der festgefahrenen Situation eines gespaltenen Kongresses und einer Abschwächung des Verbraucherpreisindexes in den USA. Beides trägt zu einer risikofreudigen Stimmung bei.“

