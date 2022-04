Nikkei, Topix & Co Anleger in Asien agieren vorsichtig

An der Tokioter Börse schließen die wichtigsten Indizes bei niedrigen Umsätzen deutlich im Minus. Moderater sind die Abschläge in Schanghai und Südkorea.

Die Stimmung bei den Anlegern in Asien ist getrübt. (Foto: dpa) Börse in Tokio

Tokio, Schanghai, Shenzen An der Börse in Tokio hat der Nikkei-Index am Montag bei schwachen Umsätzen den zweiten Handelstag in Folge niedriger geschlossen. Der 225 Werte umfassende Index schloss 1,08 Prozent niedriger bei 26.800 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor 0,86 Prozent auf 1880 Zähler.

„Wenn man sich die jüngsten Marktbewegungen ansieht, wäre das eigentlich ein Niveau, das Schnäppchenjäger anzieht“, sagte ein Händler. „Aber weil es Anfang der Woche ist und es kaum Kaufanreize gibt, fehlen Gebote, was den Rückgang beschleunigt.“ In Schanghai schloss der Leitindex 0,5 Prozent tiefer. Kaum verändert ging der Kospi in Südkorea aus dem Handel

International bleiben am Montag mehrere Börsen geschlossen, so in London und Frankfurt, ebenso in Hongkong. In den USA hingegen öffnen die Börsen am Montag wieder.

Mehr: Starker Jahresauftakt – doch im März wächst Chinas Wirtschaft deutlich langsamer

