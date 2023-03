Nikkei, Topix & Co. Anleger in Asien kehren auf die Käuferseite zurück

Die Sorgen vor einem Domino-Effekt nach dem Kollaps der SVB lassen nach. Auch positive Konjunkturdaten aus China hellen die Stimmung auf.

Anleger kaufen am Mittwochmorgen wieder zu. (Foto: dpa) Japan

Tokio Die Anleger in Asien haben die Furcht vor einer Bankenkrise nach dem Zusammenbruch der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) hinter sich gelassen. „Vorerst ist Ruhe in den Markt eingekehrt, aber das SVB-Problem muss weiterhin genau beobachtet werden, das scheint das Gefühl der Anleger zu sein“, sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities. „Letztlich ist der Markt immer noch vorsichtig.“

In Tokio verbuchte der Nikkei-Index am Mittwoch zum ersten Mal seit vier Tagen keine weiteren Verluste und ging stabil bei 27.229 Punkten aus dem Handel. Nach dem Kurseinbruch in den vergangenen Tagen griffen Anleger auch bei Bankaktien wieder zu.

Der Bankenindex der Tokioter Börse zog mehr als drei Prozent an, angeführt von regionalen Kreditinstituten wie der Shimane Bank, die sich um mehr als fünf Prozent verteuerte. Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki versicherte vor dem Parlament, dass eine ähnliche Krise wie bei der SVB in Japan nicht vorkommen werde.

