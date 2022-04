Nikkei, Topix & Co Anleger in Asien starten vorsichtig in die neue Börsenwoche

Mögliche neue Sanktionen gegen Russland drücken die Stimmung bei den Anlegern in Asien. Insgesamt war der Handel wegen eines Feiertags in China eher verhalten.

Die Anleger in Asien blicken skeptisch in Richtung Europa und USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Frankfurt, Tokio Die Anleger an den asiatischen Börsen haben zum Wochenstart nur zaghaft zu Aktien gegriffen. Die Ankündigung möglicher weiterer Sanktionen gegen Russland wegen des Ukrainekriegs drückte die Risikobereitschaft.

Insgesamt war der Handel wegen eines Feiertags in China eher verhalten. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans notierte leicht fester. In Tokio 225 zog der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 27.736 Punkte an.

„Der japanische Markt wurde durch die Gewinne am US-Markt am Wochenende unterstützt, während die US-Futures ihren Schwung beibehielten“, sagte Yutaka Miura, Analyst bei Mizuho Securities. „Aber die Anleger waren vorsichtig, da sie die Richtung des US-Marktes im Laufe des Tages abwarten wollten.“

Zu den größten Gewinnern gehörten Schifffahrtsfirmen, die um rund drei Prozent zulegten, gefolgt von Ölexplorationsfirmen. Den größten Zuwachs in der Region erzielte die Börse in Hongkong mit einem Plus von zwei Prozent.

