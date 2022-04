 Nikkei, Topix & Co: Anleger in Asien trauen sich trotz Wachstumsängsten aus der Deckung

Die gute Laune an der Wall Street schwappt auch auf die Anleger in Asien über. Gebremst wir die Euphorie nur durch die strengen Corona-Beschränkungen in China.

Die Anleger in Asien sind optimistisch. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Peking Die asiatischen Aktienmärkte legen am Dienstag nach einer späten Erholung an der Wall Street zu. Gebremst wird die Risikobereitschaft der Anleger von Chinas strengen Corona-Beschränkungen. „Wenn der Lockdown länger andauert, wird dies erhebliche Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben und sich auch auf die Lieferketten in der ganzen Welt auswirken“, sagte Manishi Raychaudhuri von BNP Paribas. Die Abriegelung der chinesischen Finanzmetropole Shanghai zieht sich in die vierte Woche.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 26.727 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1880 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen