Nikkei, Topix und Co. Anleger in Asien vor US-Inflationsdaten nervös – Technologieaktien unter Druck

Anleger in Asien vor US-Inflationsdaten nervös – Technologieaktien unter Druck

Nikkei, Topix und Co.

Die Anleger in Asien blicken sorgenvoll in Richtung USA und Europa. In China drückt die strikte Covid-19-Politik weiterhin die Konjunktur.

12.10.2022 Update: 12.10.2022 - 08:35 Uhr