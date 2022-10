 Nikkei, Topix und Co.: Anleger in Asien vor US-Inflationsdaten nervös

Die Anleger in Asien blicken sorgenvoll in Richtung USA und Europa. Hohe Inflationsdaten und die Angst vor einer weltweiten Rezession drücken die Märke ins Minus.

Die weltweite Wirtschaftslage bereitet auch den Anlegern in Asien Sorgen. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Frankfurt, Tokio Ein starker US-Dollar, die anstehenden US-Inflationsdaten und die Instabilität des britischen Anleihemarktes drücken am Mittwoch die Börsen in Asien ins Minus. „Im Vereinigten Königreich ist die Inflation bereits hoch, und das Kwarteng-Paket für die Finanzpolitik dürfte sie noch weiter in die Höhe treiben“, sagte Damien Boey von Barrenjoey in Sydney.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 26.364 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1871 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

