Nikkei, Topix & Co Anleger in Asien wagen sich vorsichtig voran

Die japanische Industrieproduktion erlebte im Januar den stärksten Rückgang seit acht Monaten. Technologiewerte sind an den asiatischen Börsen gefragt.

Anleger in Asien sind in Kauflaune. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Frankfurt, Tokio Die Anleger in Asien kehren am Dienstag trotz anhaltender Nervosität über bevorstehende Zinserhöhungen zur Eindämmung der hartnäckig hohen Inflation vorsichtig an die Aktienmärkte zurück. Nach den jüngsten Rücksetzern waren vor allem Technologiewerte gefragt. In Tokio ging der Nikkei-Index leicht fester mit 27.446 Punkten aus dem Handel. Die Aktien des Technologiekonzerns SoftBank stiegen rund ein Prozent.

Positive Impulse kamen auch von den US-Börsen. „Die heutigen Marktgewinne wurden durch die Stärke der Wall Street über Nacht gestützt“, sagte Yugo Tsuboi von Daiwa Securities.

Außerdem seien die Anleger erleichtert darüber gewesen, dass der designierte japanische Notenbankchef Kazua Ueda Spekulationen über eine rasche Abkehr von der ultra-lockeren Geldpolitik gedämpft hat. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen notierten ein halbes Prozent fester.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen