Nikkei, Topix & Co Anleger in Japan zeigen sich vorsichtig

Gewinne an der Wall Street motivieren die Anleger in Asien. In Tokio stieg der Nikkei-Index leicht.

Die Anleger in Asien blicken skeptisch in Richtung Europa und USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Frankfurt, Tokio Die Anleger in Japan haben sich am Dienstag mit Aktienkäufen zurückgehalten. Investoren fürchteten vor der Bilanzsaison eingetrübte Unternehmensaussichten. „Da das Geschäftsjahr gerade erst zu Ende gegangen ist, erwarten wir, dass die Unternehmen ihre Prognosen veröffentlichen werden, und diese dürften angesichts der Auswirkungen von Covid-19 und der steigenden Rohstoffpreise wegen des Russland-Ukraine-Konflikts nicht positiv ausfallen“, sagte Shuji Hosoi, Stratege bei Daiwa Securities. „Der einzige Grund, der den Markt beflügelte, waren die Gewinne an der Wall Street.“

In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,2 Prozent auf 27.788 Punkte. Angesichts der steigenden Ölpreise legten Ölexplorationsfirmen um 1,3 Prozent zu. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1949 Punkten.

Die Märkte auf dem chinesischen Festland und in Hongkong waren am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen. Shanghai wurde in der vergangenen Woche in zwei Stufen abgeriegelt, um den bisher größten Corona-Ausbruch in der Stadt einzudämmen.

