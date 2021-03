 Nikkei, Topix und Co.: Anleger lassen sich von positiven Wirtschaftsdaten nicht ermutigen

Trotz der starken Wirtschaftsaussichten weltweit sinken die asiatischen Börsenkurse. Die Anleger zeigen sich vorsichtig.

Sydney Die asiatischen Aktien sind trotz wachsender Anzeichen einer Erholung der Weltwirtschaft am Mittwoch zunächst gefallen. Chinas Fabrikaktivität expandierte im März schneller als erwartet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf 51,9 von 50,6 im Februar, wie Daten des nationalen Statistikbüros (NBS) am Mittwoch zeigten. Der Wert blieb damit den dreizehnten Monat in Folge über der 50-Punkte-Marke, die Wachstum von Kontraktion trennt. Die sich verbessernde Auslandsnachfrage verlieh der soliden wirtschaftlichen Erholung der Volksrepublik durch steigende Exportaufträge weiteren Schwung

Ungeachtet der starken Daten lag die Börse in Shanghai 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent. Japans Nikkei-Index rutschte im Verlauf 0,8 Prozent tiefer auf 29.200 Punkte, da die Industrieproduktion des Landes im Februar wegen Einbußen bei der Nachfrage von Autos und Maschinen fiel. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1965 Punkten.

Japans Industrieproduktion ist im Februar wieder rückläufig gewesen. Wie die Regierung am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab, verringerte sich der Ausstoß im Vergleich zum Vormonat um 2,1 Prozent. Im Januar war die Industrieproduktion der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nach revidierten Daten noch um 4,3 Prozent gestiegen. Die produzierenden Unternehmen erwarten nach Angaben der Regierung für März einen weiteren Produktionsrückgang um 1,9 Prozent, bevor der Ausstoß der Industrie im April mit 9,3 Prozent wieder steigen dürfte.

