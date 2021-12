Nikkei, Topix und Co. Anleger nutzen Kurse zum Wiedereinstieg – Didi kündigt Delisting an

Die neuliche Achterbahnfahrt wird Analysten zufolge anhalten. An der Börse in Hong Kong verunsichert ein geplantes Delisting des Fahrdienstvermittlers Didi die Anleger.

Die asiatischen Anleger sorgen sich um das Verhältnis zwischen den USA und China. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Düsseldorf An den Börsen in Asien nutzen Anleger die jüngsten Kursverluste zum Wiedereinstieg. Der japanische Nikkei-Index schloss nach anfänglichen Verlusten am Freitag ein Prozent im Plus bei 28.030 Punkten. Die Börse Shanghai gewann ähnlich stark auf 3604 Zähler.

Die Achterbahnfahrt der vergangenen Tage werde aber noch eine Weile weitergehen, so lange noch wenig über die neue Corona-Variante Omikron bekannt und die Unsicherheit über ihre Folgen für die Wirtschaft groß sei, sagte Masahiro Ichikawa, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Sumitomo Mitsui DS.

In Tokio griffen Investoren bevorzugt bei japanischen Reisewerten zu, die in den vergangenen Tagen unter die Räder gekommen waren. Dies verhalf den Indizes für die Fluggesellschaften und Eisenbahn-Betreiber zu Kursgewinnen von 5,3 beziehungsweise 3,3 Prozent.

Gegen den Trend bröckelte der Hongkonger Leitindex um 0,1 Prozent ab. Hier drückte der geplante Rückzug des Fahrdienst-Vermittlers Didi von der Wall Street auf die Stimmung. Der chinesische Uber-Rivale will auf Druck der Regierung in Peking seine Börsennotiz nach Hongkong verlegen. Dies deute darauf hin, dass der chinesische Staat die Technologiebranche weiter an der kurzen Leine halten werde, sagte Anlagestratege Kenny Ng vom Vermögensverwalter Everbright Sun Hung Kai.

