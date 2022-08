Nikkei, Topix und Co. Anleger starten an den asiatischen Börsen verunsichert in den Handelstag

US-Inflationsdaten und Fed-Ausblick bremsen Asien-Börsen. Die Börse in Schanghai lag leicht im Plus, in Japan fielen die Märkte hingegen zunächst.

Die Anleger starteten den Dienstag verhalten. (Foto: AP) Börse Japan

Hongkong Die Märkte in Japan rutschen am Dienstag zunächst ab, die Börsen in China traten auf der Stelle. Der anhaltende globale Kostendruck beunruhigt die Anleger, die in dieser Woche auf die US-Inflationsdaten und auf weitere aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed blicken.

Die unerwartet starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag haben die Erwartungen an den am Mittwoch anstehenden Bericht über die Verbraucherpreise in den USA erhöht - insbesondere in Bezug auf die geldpolitischen Aussichten der Fed. „Der Fokus verlagert sich im Laufe dieser Woche von einem robusten US-Arbeitsmarkt auf die US-Verbraucherpreisdaten“, so die Analysten der ANZ in einer Notiz. Die Priorität, die Inflation zu senken, werde auf dem Symposium der Fed in Jackson Hole vom 25. bis 27. August „laut und deutlich zu hören sein“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen