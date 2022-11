 Nikkei, Topix und Co.: Anstehender Fed-Enscheid treibt Asien-Börsen ins Plus

Die Anleger in Asien blicken optimistisch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank. Sie hoffen, dass es Signale auf eine baldige Verlangsamung der Erhöhungen geben wird.

Die Anleger in Asien blicken gespannt in Richtung USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio In der Hoffnung auf eine zukünftige Verlangsamung der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed greifen die Anleger in Asien am Dienstag zu. Analysten gehen zwar davon aus, dass die Fed die Zinssätze am Mittwoch um 75 Basispunkte anheben wird, aber die Börsianer werden bei der Sitzung auf Signale achten, ob die Währungshüter in Zukunft kleinere Zinsschritte in Betracht ziehen.

Neben der Zinsentscheidung der Fed werden sich die Märkte auch auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die chinesischen Konjunkturdaten in dieser Woche und die Sitzung der Reserve Bank of Australia am Dienstag konzentrieren. „Es war ein gemischter Start für Risikoanlagen, da eine große Woche mit Zentralbankentscheidungen beginnt“, schrieben die Analysten von ANZ in einer Notiz.

