Nikkei, Topix und Co. Asiatische Aktien geben nach – Anleiherenditen legen zu

Vor dem Zinsentscheid der Fed sind die Anleger in Abwartehaltung. Der japanische Nikkei lag zum Handelsauftakt rund 1,4 Prozent im Minus.

Anleger erwarten einen harten Kampf der US-Notenbank gegen die amerikanische Inflation. (Foto: IMAGO/Kyodo News) Märkte Asien

Sydney Die asiatischen Aktien haben zu Handelsbeginn nachgegeben und die Anleiherenditen legten am Mittwochmorgen zu. Die Investoren bereiteten sich auf eine weitere erhebliche Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve vor.

Die Märkte rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 81 Prozent für eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte und sehen eine Wahrscheinlichkeit von 19 Prozent für eine Anhebung um einen ganzen Prozentpunkt.

„Die Märkte scheinen gut positioniert zu sein für eine Anhebung um 75 Basispunkte in Verbindung mit einem aggressiven Update der Fed“, schrieb Taylor Nugent, ein Marktökonom bei der National Australia Bank in Sydney, in einer Kundenmitteilung. Die NAB rechne mit einem Leitzins von „etwa 4 Prozent“ am Ende dieses Jahres, wobei bis 2024 keine Zinssenkungen erwartet würden.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt.

