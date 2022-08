Nikkei, Topix und Co. Asiatische Aktien geben nach Fed-Protokollen nach

Die US-Notenbank stellt sich auf einen langen Kampf bei der Inflationsbekämpfung ein. Das drückt auf die Stimmung der Anleger in China und Japan.

Die Stimmung an den asiatischen Börsen ist am Donnerstag gedrückter. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Hongkong Die asiatischen Märkte folgen am Donnerstag nach der Veröffentlichung der jüngsten Protokolle der US-Notenbank Fed der Wall Street ins Minus. Die Fed stellte sich demnach auf einen langen Kampf gegen die Inflation ein und ließt den Umfang der nächsten Zinserhöhung noch offen.

„Aktien waren volatil, da Anleger das jüngste Sitzungsprotokoll der Fed bewerteten, wonach die Zentralbank ihre aggressive Zinserhöhungskampagne fortsetzen wird, bis sie die Inflation in den Griff bekommt“, schrieben die Analysten von Ord Minnett in einer Mitteilung. „Gleichzeitig deutete die Fed an, dass sie das Tempo ihrer Straffung bald verlangsamen könnte.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 28.985 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1993 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

