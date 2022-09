 Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Aktien geben nach Währungsverfall nach

Die Anleger in Asien blicken besorgt auf den Absturz europäischer Währungen wie dem Euro und dem britischen Pfund. Die Märkte öffnen mit einem Minus.

Die Anleger blicken mit Sorgen auf das Ungleichgewicht der großen Währungen der Welt. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio Die Aktienmärkte in Asien schwächeln angesichts des Verfalls des britischen Pfunds und asiatischer Währungen und einer Währungsintervention der japanischen Behörden. Anleiherenditen zogen dagegen an.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2 Prozent tiefer bei 26.620 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2,3 Prozent und lag bei 1872 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,5 Prozent auf 144,02 Yen und legte 0,5 Prozent auf 7,1646 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9847 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,6 Prozent auf 0,9635 Dollar und gab 0,2 Prozent auf 0,9489 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 3,3 Prozent auf 1,0500 Dollar.

