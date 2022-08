Nikkei, Topix und Co. Asiatische Aktien in der Schwebe

Die Inflation in den USA ist noch nicht besiegt, sagen Experten. Das drückt auf die Stimmung der Anleger in Asien.

Sidney Die Asiatischen Märkte starteten unentschlossen in den letzten Handelstag der Woche, während in Europa immer noch Rezessionssorgen relevant für die Anleger sind. Die Gefahr höherer Kreditkosten schwebte über den Märkten. Mindestens vier Vertreter der US-Notenbank signalisierten, dass noch mehr Arbeit auf die Zinssätze zukäme. „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich der Arbeitsmarkt oder die Inflationsdaten so weit abschwächen, dass die Fed die Inflation für besiegt erklären könnte“, sagte Brian Martin, Leiter der G3-Wirtschaftsabteilung bei ANZ.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 28.968 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1996 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

