Nikkei, Topix und Co. Asiatische Aktien legen langsam zu

Die Anleger in Asien haben sich von den Zinserhöhungen der EZB und den ernüchternden Worten der US-Notenbank erholt. Die Verbraucherpreise in China steigen langsamer.

Die Anleger in Asien gehen gut gelaunt ins Wochenende. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Die asiatischen Aktien haben am Freitagmorgen langsam zugelegt. Die Märkte hatten sich beruhigt, nachdem die Europäische Zentralbank eine Rekordzinserhöhung vorgenommen hatte und der Chef der US-Notenbank Fed die Aussichten auf eine aggressive Straffung der Geldpolitik verschärft hatte. Fed-Chef Jerome Powell sagte am Donnerstag, die Bank sei „fest entschlossen“, die Inflation zu kontrollieren. Die Zinserhöhungen würden fortgesetzt. „Wir erwarten nun eine Anhebung um 50 Basispunkte im November, auch wenn dies eine knappe Entscheidung ist“, sagte die Analysten von Barclays.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 28.157 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1965 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen